Grave incendio in un appartamento di Malgrate: in azione varie squadre di soccorso

Una densa coltre di fumo ha invaso, nel primo pomeriggio di mercoledì 6 gennaio, il cielo di Malgrate. Varie squadre di soccorso si sono portate, poco prima delle 13, in via monsignor Polvara a Malgrate, dove all'interno di un appartamento dei "palazzoni" si è generato un grave incendio: sul posto si sono portati anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, che hanno via via estratto le persone dallo stabile per metterle in sicurezza. Le squadre, giunte sul bordo a bordo di due autopompe serbatoio, un'autobotte e un'autoscala hanno, infatti, tratto in salvo diverse persone rimaste bloccate sui balconi; il tempestivo intevento dei pompieri ha, di fatto, permesso di evitare conseguenze ben peggiori.

Sul posto, fatto atterrare sul prato del centro sportivo "Rio Torto" di Valmadrera, si è portato anche un elicottero di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), poi rientrato verso il Comasco senza trasportare persone. Al momento, infatti, non si registrerebbero feriti.