Malgrate: incendio a un garage del Gaggio, in azione tre squadre di pompieri

Nuovo incendio, il secondo in pochi giorni, all'interno del territorio comunale di Malgrate. Nella serata di venerdì 8 gennaio tre squadre dei Vigili del Fuoco facenti capo al Comando Provinciale di Lecco sono intervenute in via Manzoni per sedare il rogo scagionatosi all'interno di un garage, contenente un'autovettura e una motocicletta.

I pompieri hanno messo in campo un'autopompa serbatoio, un'autoscala e un carro aria; in supporto anche la partenza di Valmadrera con un'autopompa serbatoio. Al momento non sono state segnalate persone ferite a causa del sinistro.