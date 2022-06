Incendio nella Pneumologia dell'ospedale: evacuato il reparto, pompieri al lavoro

Pompieri al lavoro all’ospedale "Mandic" di Merate nel corso della mattinata odierna. Qualche minuto prima delle 10 di giovedì 16 giugno i vigili del fuoco sono entrati in azione in Brianza per sedare un incendio nato all'interno del presidio ospedaliero cittadino: secondo le prime informazioni apprese, il rogo è localizzato al quinto piano, più precisamente all'interno del reparto di Pneumologia. I pompieri si sono messi all'opera per procedere anche con l'evacuazione di circa 14 pazienti. Sul posto si sono portati un'autopompa serbatoio e un'autoscala del Nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), oltre a una pattuglia dei carabinieri.

Spento l'incendio

L'incendio, spento poco prima delle 11, sarebbe scaturito all'interno di una stanza dov'era in corso la somministrazione di ossigeno: al suo interno di era un paziente, che non avrebbe però subito danni. È necessario far fuoriuscire il fumo prima di poter far rientrare le persone momentaneamente allontanate.