A fuoco il tetto di un'abitazione di tre piani in Valsassina

Paura e danni per l'incendio che ha avvolto il tetto di un'abitazione di tre piani nel comune di Margno, in Valsassina. Il rogo è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 26 aprile. Immediato l'allarme con il pronto intervento sul posto dei Vigili del Fuoco, al momento in cui stiamo scrivendo (ore 17.15) impegnati a sedare le fiamme. In azione 12 pompieri con 5 automezzi.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Bellano ha permesso di circoscrivere l'incendio e di salvare le abitazioni adiacenti, anche grazie l'utilizzo di mezzi per gli incendi boschivi.