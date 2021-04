Intervento, nel pomeriggio di giovedì 15 aprile, per i pompieri lecchesi a Merate. I Vigili del Fuoco facenti capo al Comando Provinciale di piazza Bione, Lecco, sono intervenuti dalla caserma della città capoluogo e dal Distaccamento Volontari di Merate per spegnere l'incendio che stava devastando una legnaia di via Casati Gabrio.

Intervento lungo due ore

I pompieri lecchesi sono entrati in azione con due autopompe e il tempestivo intervento delle squadre di soccorso tecnico urgente ha permesso di evitare ulteriori danni all'edificio adiacente. Le operazioni sono durate circa due ore.

