Lungo intervento notturno delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco. Intorno alle 00.20 i pompieri sono entrati in azione in prossimità del centro commerciale "La Meridiana" per spegnere l'incendio appiccato a un container pieno di elettrodomestici e scarti. I due gruppi hanno utilizzato schiume per il soffocamento e termocamera per rilevare la presenza di focolai.

L'intervento si è concluso intorno alle ore 2.15.