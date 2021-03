Mezzo agricolo in fiamme a Malgrate, in azione i Vigili del fuoco

L'incendio, per cause ancora da accertare, si è sviluppato nella tarda mattinata di venerdì. Inviati mezzi dal comando provinciale di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera

Mezzo agricolo in fiamme, in azione i pompieri. L'incendio si è sviluppato nei boschi sopra Malgrate, per motivi ancora da chiarire.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco sono intervenuti con un automezzo boschivo da Lecco e un automezzo boschivo da Valmadrera per l'incendio di un veicolo. Li'intervento è scattato a metà mattinata e si è protratto a lungo. Per fortuna, dalle prime informazioni raccolte non sarebbe rimasta coinvolta alcuna persona.

