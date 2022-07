Mietitrebbia va a fuoco, in campo una decina di Vigili del fuoco

Importante dispiegamento di uomini e mezzi a Costa Masnaga per sedare le fiamme che hanno interessato un mietitrebbia. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 luglio.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in un campo con una Aps, un'autobotte da Lecco e con una squadra da Valmadrera a bordo di un mezzo fuoristrada per estinguere l'incendio.

In tutto sono entrati in azione dieci uomini. Le squadre dei Vigili del fuoco, per raggiungere il grosso mezzo agricolo, hanno dovuto stendere una lunga tubazione e utilizzare una schiuma apposita per spegnere le fiamme.