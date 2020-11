Incendio al tetto di un'abitazione di Molteno: intervengono quattro squadre di pompieri

Alle ore 22 di giovedì 26 quattro squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenute per sedare un rogo a Molteno. L’incendio stava mangiandosi la copertura di un edificio nel centro storico del paese, in via Vittorio Veneto. Una persona è stata trasportata in codice giallo presso l'ospedale "Mandic" di Merate in via precauzionale a causa di un malore, mentre un'altra è stata curata sul posto dai Volontari di Cornate d'Adda.

Le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e bonifica, sono durate circa cinque ore e si sono concluse intorno alle tre di notte. I tre appartamenti sottostanti sono stati dichiarati inagibili.