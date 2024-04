Incendio in Brianza. Intorno alle 15 di lunedì 29 aprile un'abitazione di via San Giorgio, a Molteno, è stata colpita dal rogo che ha interessato il tetto: la mobilitazione dei vigili del fuoco ha portato in loco cinque squadre da Lecco e una da Valmadrera, entrate in azione con due autopompe serbatoio, due autobotti, un'autoscala, un carro aria e un fuoristrada del funzionario di guardia.

L'incendio si è sprigionato a poca distanza della nota Villa Rosa. Sul posto anche i carabinieri