Canna fumaria incendiata, pompieri al lavoro

Incendio in Brianza. Intorno alle 20.45 i pompieri sono stati allertati per le fiamme sprigionatesi all'interno di una canna fumaria installata in una casa di via Battisti: il Comando provinciale ha spedito sul posto con due partenze, un'autopompa serbatoio e un'autoscala, che sono intervenute per spegnere il rogo.

Il tempestivo intervento del personale ha scongiurato il propagarsi dell'incendio al tetto in legno dell'abitazione.