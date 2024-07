Incendio in un appartamento di Oggiono

Allarme questa mattina per l'incendio divampato in un appartamento di Oggiono. Fiamme e fumo hanno iniziato a propagarsi alle 6.30 di martedì 9 luglio all'interno dell'abitazione situata di via Per Molteno.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto per sedare il rogo, con 3 mezzi partiti dal comando di Lecco (autopompa serbatoio, autoscala e vettura con il funzionario) e uno dal distaccamento di Valmadrera (autobotte).

Stando alle prime informazioni a disposizione non si segnalano persone ferite. Alle 9 l'intervento dei pompieri risulta essere ancora in corso, ma la situazione è già sotto controllo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.