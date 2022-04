Due giorni di lavoro per sedare l'incendio a Olgiasca, il rogo è ormai spento

Sembra finalmente essere sotto controllo il terribile incendio che ormai da due giorni sta devastando i boschi sulle alture di Olgiasca, frazione di Colico. Le fiamme erano divampate infatti nel primo pomeriggio di sabato 16 aprile, e alle 15 di oggi, giorno di Pasquetta, i Vigili del Fuoco erano ancora al lavoro per sedare gli ultimi focolai e monitorare la situazione.

Pur non potendo parlare ancora di cessato allarme, il peggio sembra essere comunque passato, grazie al grande lavoro dei pompieri. Restano la devastazione e i danni a un'ampia area verde e boschiva che si affaccia sul ramo lecchese del lago, si parla di circa 30 ettari bruciati. Fiamme e fumo, visibili anche da lontano, sono arrivati a poca distanza dalle abitazioni. Non ci sarebbero comunque stati danni a persone o cose.

Il grosso incendio che ha spaventato l'Alto Lago si è sviluppato per cause ancora da accertare. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco sono inizialmente intervenuti con ben cinque mezzi in collaborazione con i Distaccamenti di Bellano e Morbegno. Sul posto, per contribuire alle operazioni, si sono portate poi anche le squadre dell'Antincendio boschivo. Le operazioni sono durate 48 ore e adesso, nel pomeriggio di Pasquetta, sono in corso le ultime operazioni di verifica e messa in sicurezza dell'area.