Macchina va a fuoco a Olginate: servono i pompieri per spegnere il rogo

Pompieri al lavoro nella serata di martedì 17 maggio. Poco dopo lo scoccare delle ore 20 una squadra dei Vigili del fuoco si è portata in via Milano, lungo la Strada Provinciale 72, per spegnere l'incendio che ha letteralmente distrutto un'automobile davanti a un negozio di pavimenti e rivestimenti sito a Olginate.

Al lavoro per spegnere l'incendio all'auto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti con un'autopompaserbatoio, con cinque pompieri a bordo, per estinguere l'incendio occorso alla quattro ruote. Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono durate circa un'ora e sono terminate intorno alle 21.20.