Un grave incendio ha scosso la serata di Pasqua a Oliveto Lario. Intorno alle ore 20 di domenica 4 aprile un appartamento di via Garibaldi è andato a fuoco per cause ancora da accertare: sul posto si sono portati quattro automezzi dei Vigili del Fuoco, inviate in loco dal Comando Provinciale di Lecco e dal Distaccamento volontari di Valmadrera; nello specifico sono stati utilizzate due autopompe serbatoio, un'autoscala e un'autobotte.

L'intervento di soccorso tecnico urgente ha richiesto circa tre ore prima di potersi considerare concluso. Non è stato segnalato il ferimento delle persone coinvolte.