Intervento dei pompieri nella tarda serata di domenica 16 maggio. Cinque squadre dei Vigili del Fuoco, tre inviate dal Comando Provinciale di Lecco e due dal Distaccamento Volontario di Merate, sono intervenute per sedare l’incendio scoppiato all'interno di un autodemolitore sito in via delle Brigole, tra Robbiate e Paderno d'Adda.

Intervento lungo ore

Parecchie le vetture che sono andate a fuoco, ma grazie al pronto intervento dei pompieri gli stabili e le strutture non hanno subito danni. Il traffico ferroviario ha subito uno stop a causa della vicinanza dei binari alla zona dell’incendio. L'intervento si è concluso durante la notte, dopo cinque ore.