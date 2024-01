Incendio nella notte a Perledo: brucia un intero edificio

Fiamme in via Bosco delle streghe. Un incendio si è sviluppato nella notte fra sabato e domenica a Perledo, coinvolgendo un edificio per fortuna disabitato.

L'allerta al Comando di Lecco è scattata intorno alle 00.15: sono state inviate tre squadre partite dal distaccamento di Bellano con autopompa, autobotte e fuoristrada. Dalla centrale lecchese si sono invece dirette a Perledo autoscala e autobotte, più un'autobotte da Valmadrera.

L'edificio è stato totalmente coinvolto dall'incendio. L'intervento per spegnere le fiamme si è protratto per ore nella notte.