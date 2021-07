Paura sulla Statale 36: pullman di ragazzini va a fuoco, al lavoro i pompieri per lo spegnimento

Paura nella mattinata di martedì 13 luglio sulla Strada Statale 36. Mentre si trovava all'interno della galleria Fiumelatte, nel territorio comunale di Varenna, un pullman diretto verso Colico ha preso improvvisamente fuoco; il sinistro si è verificato intorno alle 9.45.

Sul posto, allertate da una chiamata al 112, si sono portate ben cinque squadre del Comando Provinciale di Lecco dei Vigili del Fuoco, giunta dalle centrale di piazza Bione e dal Distaccamento Volontari di Bellano, che hanno portato a termine lo spegnimento del mezzo e l'hanno trasferito in una zona sicura.

25 ragazzini coinvolti

Fortunatamente nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta in maniera significativa a causa dell'incendio: il mezzo andato in fiamme trasportava 25 ragazzini di età compresa tra i 14 e i 16 anni e l'autista, ma nessuno dei coinvolti ha necessitato del trasporto in ospedale. Sul posto, in ogni caso, sono fatte giungere le squadre dei volontari del Soccorso Bellanese, del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, un'automedica, un'autoambulanza e l'elicottero fatto decollare dalla base del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Allertati anche gli agenti della Polizia Stradale.

Statale 36 chiusa

Anas ha reso nota la chiusura di un lungo tratto della Strada Statale 36:

“La strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è temporaneamente chiusa al transito dal km 57,600 al km 75,300, per un principio di incendio all'interno della galleria Fiumelatte, all’altezza del territorio comunale di Perledo (km 71,700) in provincia di Lecco. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un autobus in panne, all'interno della galleria. I vigili del Fuoco, presenti sul posto hanno prontamente domato l'incendio. Per consentire l'intervento dei tecnici e delle forze dell'Ordine, il traffico viene deviato agli svincoli di Abbadia (km 57,600) e Bellano (75,300)”

Intorno alle 12.30 la carreggiata è stata riaperta al traffico veicolare.