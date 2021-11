Incendio in una palazzina di Alserio: due persone ricoverate a Lecco

Una donna di 82 anni versa in gravi condizioni a seguito di un incendio divampato in una palazzina di Alserio (Como), attorno alle 11.30. L'anziana è stata rinvenuta in arresto cardio circolatorio e trasportata con manovre di rianimazione in corso in codice rosso presso l'ospedale di Como. Con lei altre 8 persone sono rimaste coinvolte e valutate sul posto dal personale di Areu, l'agenzia regionale emergenza urgenza.

Il ricovero a Lecco

Si tratta di un 73enne e una 85enne, che hanno riportato un'intossicazione da fumi e sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lecco, una 72enne e un 42enne, sempre intossicati, trasportati in codice giallo all'ospedale di Como e di un 54enne e una 20enne intossicati e portati in codice verde all'ospedale di Erba. Un paziente è stato valutato ma non ospedalizzato. Resta da chiarire la dinamica dell'incendio, al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti: elisoccorso, due automediche, quattro ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.