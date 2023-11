Incendio nell'azienda di rifiuti speciali: si lavora

Incendio in un'azienda che tratta i rifiuti speciali. Poco dopo il mezzogiorno di domenica 19 novembre la centrale operativa dei vigili del fuoco è stata allertata per la nascita del rogo a Colico: sul posto si sono portate le squadre di Lecco e Sondrio con nove squadre, giunte a bordo di altrettanti mezzi, entrate in azione per domare nel minor tempo possibile le fiamme.

Secondo quanto appreso, le fiamme avrebbero colpito il tetto di un capannone sito nella zona industriale della città , tra via al Confine e via Caronio: sul posto, in codice rosso, anche i sanitari della Croce Rossa di Colico per una persona rimasta coinvolta nell'incendio.