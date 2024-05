Incendio a Robbiate. Intorno alle 10 di mercoledì 22 maggio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto avvenuto all'interno di un capannone di via Milano: i vigili del fuoco sono entrati in azione con un'autopompa serbatoio, un carro aria - mezzo che serve a ripristinare i dpi di protezione delle vie aeree contaminati dall’incendio - e un'autoscala dal Comando provinciale di Lecco, oltre a un'altra autopompa serbatoio e un'autobotte pompa dal Distaccamento volontario di Merate.

L'incendio divampato all'interno dell'azienda ha tenuto impegnati i pompieri per alcune ore prima che riuscissero a sedarlo: lo scenario è ora sotto controllo, mentre proseguono le operazioni di bonifica. Un uomo è stato affidato alle cure dei sanitari della Croce Bianca di Merate, mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri: al termine dei controlli non è stato trasportato in ospedale.