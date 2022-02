Incendio devasta tetto di un edificio, fiamme anche nei locali

Incendio avvolge tetto di un edificio a Casletto, frazione di Rogeno, lungo intervento dei Vigili del fuoco.

Il rogo si è propagato nel pomeriggio di venerdì 25 febbraio, e presto dal tetto ha coinvolto anche i locali interni. Per fortuna le persone sono state tutte sfollate e portate in sicurezza, non si registrano feriti o intossicati.

Ingente il dispiegamento di uomini e mezzi: sul posto autopompe e autobotti da Lecco, Erba, Valmadrera e Cantù, con l'appoggio di un'autoscala da Lecco.