Santa Maria Hoè: incendio al tetto di un'abitazione, intervengono i pompieri

Intervento, nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre, in via Lombardia, a Santa Maria Hoè. I Vigili del Fuoco sono entrati in azione per sedare un incendio sprigionatosi sul tetto di un'abitazione: sul posto si sono portate quattro squadre, di cui due dal Comando Provinciale di Lecco e due dal Distaccamento dei Volontari di Merate. Le operazioni si sono allungate fino alla serata odierna.

