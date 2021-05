Principio d'incendio al termovalorizzatore di Silea: «Intervento tempestivo, nessun danno»

Via Leonardo Vassena, 6

Allarme, nella mattinata di lunedì 31 maggio, per il rogo sviluppatosi all'interno dell'impianto di Silea a Valmadrera. Il fumo, come documentato da alcune fotografie, è stato visibile anche all'esterno della struttura di via Vassena e sul sinistro si è espressa anche la stessa azienda pubblica.

«Nessun danno»

"Intorno alle 8.30 della giornata odierna si è verificato un principio di incendio all’interno della fossa di stoccaggio dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Valmadrera".

Si legge in una nota: