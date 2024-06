Furgone in fiamme sulla Statale 36: traffico bloccato

Incendio sulla Strada Statale 36. Nel pomeriggio di sabato 15 giugno un furgone è andato in fiamme all'altezza dell'uscita per Costa Masnaga est, in direzione sud, e questo ha creato dei problemi per il traffico: sul posto si sono portati i pompieri del Comando provinciale di Lecco, giunti sul posto con un'autopompa per spegnere il rogo che ha colpito il mezzo; non si sono registrati feriti.

Come detto, i mezzi in transito in quella zona hanno dovuto rallentare vista la presenza del furgone e dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso.