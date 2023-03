In fiamme una catasta di legna, fiamme a Sirone: servono i pompieri

Doppio intervento per gli incendi sul territorio lecchese. Intorno alle 19.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Bellano sono stati allertati per delle fiamme nate a Taceno: due fuoristrada sono partiti dalla sede con un modulo antincendio, unitamente a un terzo fuoristrada fatto partire dal comando provinciale di Lecco, per spegnere l'incendio che ha colpito una catasta di legna nelle vicinanze di una zona boschiva. Sono state necessarie poco meno di due ore per arrivare allo spegnimento del rogo.

Segnalato anche un secondo rogo nato nel territorio comunale di Sirone, in via Primo Maggio: anche in questo caso sono stati allertati i pompieri, che hanno riscontrato come si trattasse si un fuoco di pulitura; sono stati gli stessi vigili del fuoco a mettere in sicurezza la situazione.