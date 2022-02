Automobile va a fuoco, le fiamme avvolgono il bosco a bordo strada

Auto prende fuoco, l'incendio si propaga al bosco a lato della sede stradale.

Si sono vissuti attimi di apprensione lunedì sera a Taceno, lungo la Provinciale 62. Per cause ancora da accertare una vettura, una monovolume, è stata avvolta dalle fiamme. Per fortuna l'automobile si è fermata a bordo strada e nessun occupante è stato coinvolto dall'incendio.

Per sedare il rogo, che si è esteso a parte della vegetazione limitrofa alla SP62, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con un'autopompa e un'auotobotte dal Distaccamento di Bellano e un fuoristrada antincendio boschivo dal Comando di Lecco. Le operazioni di spegnimento si sono protratte circa quattro ore.