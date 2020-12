Tetto in fiamme a Ballabio, necessario l'intervento di quattro squadre dei Vigili del Fuoco

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, ai danni della tettoia di un edificio situato in via Ponte dei Re a Ballabio. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco sono intervenuti con quattro squadre (due dalla centrale della città capoluogo e altrettante dal distaccamento volontario di Valmadrera) per sedare il rogo.

Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono state rese più difficili delle strette vie del paese e dal gelo. In circa due ore, grazie anche ad appositi mezzi boschivi di piccole dimensioni, i Vigili del Fuoco hanno estinto l'incendio e messo in sicurezza la zona interessata dall'incendio.

