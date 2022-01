Tetto a fuoco, pronto intervento di 5 squadre dei pompieri

Paura e pronto intervento dei Vigili del Fuoco per sedare un incendio a Colico. Il rogo è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 gennaio, ai danni del tetto di un'abitazione situata in via Bonella. Il Comando dei pompieri è prontamente intervenuto inviando sul posto 5 squadre, tra cui un'autoscala e personale volontario del più vicino distaccamento di Bellano.

Grazie alla mobilitazione in forze dei Vigili del Fuoco, l'incendio è stato circoscritto ed è ora sotto controllo. Al momento in cui stiamoo scrivendo (ore 16) le squadre stanno effettuando la bonifica e la messa in sicurezza delle parti interessate dal rogo.