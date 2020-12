In fiamme il tetto di un condominio, intervento in forze dei Vigili del Fuoco a Lomagna

Vigili del Fuoco in azione per spegnere l'incendio che ha avvolto il tetto di un condominio a Lomagna. L'allarme è scattato alle 16.20 di oggi, giovedì 31 giovedì. Sul posto, in via Lecco 6 sono intervenuti in forze i pompieri del Comando di Lecco con 5 automezzi: tre da Merate, uno da Lecco e un altro da Valmadrera.

Vista la furia delle fiamme, è poi stato necessario l'intervento in supporto di un'autoscala anche dal comando di Monza e il Carro aria da Lecco, oltre a un ulteriore mezzo da Vimercate. Dalle prime informazioni raccolte il rogo avrebbe interessato tre porzioni di tetto.