Il tetto di un'abitazione va a fuoco, intervento dei Vigili del fuoco

Il tetto di un'abitazione prende fuoco, intervento dei Vigili del fuoco. L'incendio si è scatenato, per motivi ancora da accertare, nella tarda serata di domenica in Via Virgilio.

Sul posto si sono subito portate tre squadre dal distaccamento di Merate e due da Lecco, che hanno estinto il rogo lavorando sino a notte fonda. Per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati. Tra le possibili cause, come spesso accade in questi casi, una mancata adeguata manutenzione della canna fumaria. Con l'arrivo della stagione invernale, la raccomandazione dei Vigili del fuoco è sempre quella di mantenere un costante livello di pulizia per evitare problemi.