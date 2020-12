In fiamme il tetto di un'abitazione a Missaglia, in azione i Vigili del fuoco

Tetto di un'abitazione in fiamme, in azione i Vigili del fuoco. Ben quattro squadre sono state costrette all'intervento, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 18 dicembre, a Missaglia per domare le fiamme, sprigionatesi per cause ancora in fase di accertamento.

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti con due squadre dalla centrale del Bione e altrettante dal distaccamento volontario di Merate, a bordo di due Aps, una autobotte e un'autoscala.

Il rogo è stato estinto in poco tempo, le operazioni di messa in sicurezza si sono protratte sino alla prima serata. Per fortuna, nonostante i danni ingenti, nessuna persona sarebbe stata coinvolta dall'incendio.

Gallery