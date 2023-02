Incendio in Brianza, vigili del fuoco in supporto anche da Merate

Sono dovuti intervenire in supporto anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco per sedare l'incendio al tetto di un'abitazione di Usmate. Il rogo è divampato alle 11.30 di oggi, giovedì 2 febbraio, nel comune brianzolo poco lontano dal confine con la nostra provincia.

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri di Monza che hanno presto raggiunto la villetta situata in via villaggio dei Pini dalla quale fuoriusciva fumo nero. Sul posto sono state inviate l'autopompa di Monza e un'altra del distaccamento di Merate, l'autoscala della sede centrale di Monza, il modulo di supporto del distaccamento di Lissone e l'autobotte del distaccamento di Carate.