Lungo e complesso intervento dei pompieri nella nottata tra giovedì 13 e venerdì 14 gennaio. Le squadre dei Vigili del Fuoco che fanno capo al Comando Provinciale di Lecco sono state chiamate a intervenire a Margno, nel cuore della Valsassina, per sedare il grosso incendio che si stava letteralmente mangiando una casa sita nel piccolo centro abitato.

Sette squadre al lavoro

Lo spegnimento, come appreso da fonti dei militari, è stato reso difficoltoso dalle strade strette e dalle basse temperature. Complessivamente sono entrate in azione ben sette squadre dei pompieri, fatte arrivare in loco dal Comando di piazza Bione, dal Distaccamento volontari di Bellano e da quello di Valmadrera.