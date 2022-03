Fiamme nella notte in provincia: bruciano due veicoli

Serata di grande lavoro per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco, costretti a raggiungere con uomini e mezzi svariati punti della provincia.

Il primo intervento a Monticello, intorno alle 20 di giovedì, per spegnere l'incendio che ha colpito un furgone: necessario l'ausilio di due autopompe da Lecco e Merate.

Soccorso disabile bloccato in casa

A Lecco alle ore 21 i pompieri hanno prestato soccorso a una persona disabile al sesto piano di un edificio che non rispondeva alle chiamate, sul posto autopompa e autoscala: la persona era in buone condizioni ma non riusciva ad aprire la porta.

Un altro incendio alle 23 ha coinvolto un'auto a Gpl a Nibionno, il rogo ha richiesto l'invio di un'autopompa da Lecco e una da Erba. Sulle cause indagano i Carabinieri. A mezzanotte il violento incidente avvenuto a Lecco in Via Pasubio, con quattro feriti.