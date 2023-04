L'auto va in fiamme, l'incendio si propaga al terreno: paura a Vercurago

Fiamme a Vercurago in via Don Tommaso Valsecchi. L'incendio si è originato nel primo pomeriggio da un'autovettura e in poco tempo si è propagato alle vicine sterpaglie del terreno, che subito hanno preso fuoco.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Lecco con un'autopompa-serbatoio e un mezzo fuori strada boschivo. Le operazioni si sono protratte nelle prime ore del pomeriggio. Da accertare le cause che hanno dato origine all'incendio, non è esclusa l'ipotesi del guasto alla vettura.