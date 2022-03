Incendio boschivo minaccia la scuola primaria: spavento a Vercurago

Incendio boschivo nella tarda mattinata di giovedì a Vercurago: le fiamme si sono propagate nelle vicinanze del centro abitato e di una scuola primaria, destando parecchia preoccupazione fra i presenti.

Sul posto, in via Caterina Cittadini, si sono portati subito i mezzi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, due veicoli antincendio boschivo e un'autopompa. Si è reso necessario, per l'incolumità dei bambini della scuola adiacente, anche l'allerta di Areu 118, che ha inviato di supporto l'ambulanza con a bordo il personale della Croce Verde di Bosisio. Per fortuna al momento non risultano persone coinvolte.

Le opere di spegnimento hanno circoscritto l'incendio, intorno alle 13 sono in atto le opere di bonifica della zona.