Fiamme a Verderio: intervengono i pompieri, distrutta l'auto

Auto in fiamme nella tarda serata di sabato 4 marzo. Una quattro ruote ha preso fuoco, per cause ancora al vaglio, a Verderio intorno alle 22.15: immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, che ha allertato la centrale operativa dei vigili del fuoco: i pompieri sono stati fatti partite dal distaccamento volontario di Merate su un'autopompa serbatoio e su un'automobile, accompagnati dal personale sanitario e dai carabinieri.

I pompieri hanno operato per circa un'ora prima di riuscire a spegnere il rogo, mentre non è stato fortunatamente necessario portare un intervento di natura sanitaria alle persone.