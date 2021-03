Incendio in via Baracca: morto l'uomo che era stato gravemente ustionato dalle fiamme

Il 56enne ha lottato a lungo in ospedale, ma le lesioni si sono rivelate troppo gravi

È tragico l'epilogo dell'incendio che, lo scorso 4 marzo, ha letteramente devastato un appartamento e il tetto di uno stabile di via Baracca a Lecco. Dopo una lunga battaglia è infatti scomparso Attilio Gerosa, 56enne che era stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano a causa delle ustioni di secondo e terzo grado causate dalle fiamme, probabilmente generate da una sigaretta non spenta. L'uomo, operato d'urgenza. ha lottato a lungo, ma le lesioni si sono rivelate troppo gravi per il suo corpo.

Otto ore d'intervento

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco erano intervenuti con due autopompe serbatoio, un'autobotte, un'autoscala e un carro per il trasporto delle bombole d'aria per sedare il grosso rogo.

L'intervento è stato decisamente lungo: le squadre hanno lavorato, infatti, per circa otto ore; due persone, tra cui Gerosa, erano state trasportate in ospedale per le conseguenze dell'incendio.