Fiamme in via XI Febbraio: furgoncino va a fuoco nel parcheggio

Incendio senza, fortunatamente, conseguenze nella serata lecchese. Intorno alle 18 di martedì 23 novembre un furgoncino ribaltabile è stato colpito da un rogo, forse derivato da un problema meccanico, mentre si trovava in via XI Febbraio, nel rione di Castello Sopra Lecco. Le fiamme, fortunatamente di dimensioni non preoccupanti, sono state spente con il mezzo fermo nel parcheggio a raso presente a lato della carreggiata.

Nessun problema per gli occupanti del ribaltabile.