In fiamme il tetto di una villetta, Vigili del fuoco in azione ad Annone Brianza

Paura questa mattina ad Annone Brianza, dove un incendio ha interessato il tetto di una villetta sita in Via Lattuada.

Subito è scattata la chiamata agli enti di soccorso: dal Comando provinciale di Lecco dei Vigili del fuoco sono stati inviati tre automezzi, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Il rogo è stato estinto a metà mattina, ancora da chiarire se a scatenarlo sia stato un corto circuito o un malfunzionamento della canna fumaria.

Per fortuna non si sono registrate conseguenze di carattere sanitario per gli occupanti della villetta. Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha comunque permesso di evitare il propagarsi dell'incendio a tutta la struttura. L' intervento è durato in tutto circa tre ore.

