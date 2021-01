Incidente a Olgiate, due uomini trasportati in ospedale

Lo schianto avvenuto questa mattina presto lungo la Sp 342 ha coinvolto un 25enne e un 37enne prontamente soccorsi dal 118 in codice giallo

Incidente questa mattina, domenica 24 gennaio, a Olgiate Molgora. Lo schianto ha coinvolto due automobili ed è avvenuto poco dopo le 6.30 lungo la Strada provinciale 342. A seguito dell'allarme al 118 sono presto giunte sul posto tre ambulanze e l'elisoccorso da Como.

L'allerta è scattata in codice giallo e sono stati allertati anche i Carabinieri di Merate e i Vigili del fuoco di Lecco. Due le persone rimaste coinvolte nell'incidente e prontamente soccorse: si tratta di un giovane di 25 anni e di un uomo di 37.

Dopo le prime cure portate sul posto dal paersonale sanitario, i due pazienti sono stati trasportati all'ospedale Manzoni di Lecco in ambulanza, il primo sempre in codice giallo, il secondo in verde. Il 25enne ha riportato una contusione alla testa e a una gamba, mentre il 37enne una contusione al bacino e a un arto inferiore.