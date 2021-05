Scontro tra auto e moto sul lungolago di Lecco

L'incidente, per fortuna dagli esiti non gravi, si è verificato poco prima di mezzogiorno

Schianto tra un'auto e una moto oggi sul lungolago Luigi Cardorna a Lecco. L'incidente (nella foto sopra) si è verificato oggi, domenica 16 maggio, poco prima di mezzogiorno, all'altezza del civico 20. L'allerta è scattata in codice giallo. Fortunamente le condizioni delle persone coinvolte sono presto risultate non essere gravi. Un 33enne è stato trasportato in codice verde all'ospedale Manzoni di Lecco.

Un altro incidente tra auto e moto anche a Varenna

Poco dopo mezzogiorno i soccorritori di Areu sono dovuti intervenire anche in località Pino, lungo la Sp72 a Varenna per un altro incidente che ha nuovamente coinvolto una moto e una macchina. Anche qui, dopo un'iniziale chiamata in giallo, l'intervento è poi proseguito in verde: un giovane di 27 anni è stato portato in ospedale in codice verde dai volontari del Soccorso Bellanese.