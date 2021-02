Incidente nella notte, auto si ribalta a Chiuso

Incidente intorno alle 2.30 della notte tra ieri e oggi, sabato 27 febbraio, nel rione di Chiuso. Per cause ancora da stabilire, un veicolo si è ribaltato in via Don Serafino Morazzone finendo contro il muretto esterno di un'abitazione. Dopo l'allarme al 118 sono presto giunti sul posto per le operazioni di soccorso anche i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco con un'autopompa serbatoio. Con loro i Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

Due le persone coinvolte nello schianto. Solo una di loro è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve. Si tratta di un 23enne trasportato in codice verde all'ospedale Manzoni di Lecco. Parte del veicolo è andata distrutta.