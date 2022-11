Automobile finisce quasi sui binari, tragedia sfiorata a Paderno d'Adda

Automobile finisce quasi sotto il treno. Si è rischiata la tragedia nel pomeriggio di oggi a Paderno d'Adda, poco dopo le 16. Per cause ancora in corso di accertamento, un'automobile con a bordo due persone è finita fuori dalla sede stradale in via delle Brigole, terminando la sua corsa a fianco i binari.

La vettura ha colpito i pali dell'alta tensione della linea ferroviaria. Dal comando provinciale dei Vigili del fuoco è stata inviata un'autopompa del distaccamento di Merate. Le squadre hanno operato insieme ai tecnici di Rfi per liberare la linea e far riprendere il traffico ferroviario in sicurezza.

Coinvolti un uomo di 49 anni e una ragazza di 17, soccorsi dai volontari della Croce Bianca di Merate. I due sono stati trasportati in ospedale in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.