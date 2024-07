Scivola in azienda e sbatte a terra: è grave

Grave incidente nella notte di Rogeno. Intorno alla 1.30 di mercoledì 10 luglio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto avvenuto in un'azienda di via Calvenzana Inferiore, all'interno dell'omonima località brianzola: un uomo di 65 anni avrebbe sbattuto violentemente a terra a causa di una caduta, procurandosi delle serie ferite e rendendo necessario l'intervento dei soccorritori con il codice di massima urgenza.

Sul posto si sono portati i sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini, unitamente a un'automedica: il ferito è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Manzoni di Lecco ed è stato ricoverato.