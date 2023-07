Incidente domestico in baita, interviene il soccorso alpino

Intervento nel primo pomeriggio di oggi, sabato 1 luglio, per la XIX delegazione Lariana del Soccorso alpino. L’allerta alla centrale è arrivata intorno alle 13 per una donna rimasta ferita in un incidente domestico mentre si trovava in una baita sulle alture di Abbadia Lariana.

Dopo la richiesta di aiuto, la centrale ha inviato sul posto i tecnici della stazione Cnsas di Lecco, intervenuti con i colleghi di turno al centro operativo del Bione. La donna infortunata è stata raggiunta, valutata per quanto riguarda gli aspetti sanitari e portata in sicurezza fino all’ambulanza. L’intervento è finito poco prima delle 14, con il rientro delle squadre alla base.