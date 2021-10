Incidente a Barzago: si scontra contro un'auto con lo scooter, grave 54enne

Incidente nella tarda mattinata di venerdì a Barzago, all'incrocio di via Giacomo Leopardi. Coinvolti due mezzi, una vettura e uno scooter. Nello scontro il centauro è rimasto gravemente ferito, si tratta di un uomo di 54 anni.

Sul posto la centrale di Areu ha inviato l'ambulanza della Croce Bianca di Merate, l'automedica e in appoggio l'elicottero da Milano. Le condizioni della vittima, sbalzata con violenza sull'asfalto dopo l'impatto, sono sembrate da subito molto gravi. L'uomo ha rimediato un politrauma ed è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco per via aerea in codice rosso. Illeso il conducente dell'auto, un 81enne, comunque accompagnato a Erba in codice verde per accertamenti.

A Barzago si sono portati anche la Polizia stradale, chiamata a ricostruire la dinamica dell'incidente, e i Vigili del fuoco che hanno rimosso i mezzi coinvolti.