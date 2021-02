Incidente a Barzio: 81enne perde la vita. Probabile un malore alla guida

Sul posto ambulanza, Polizia locale e Vigili del Fuoco. Ma per l'uomo non c'è stato purtroppo più nulla da fare

Purtroppo non c'è stato scampo per l'81enne uscito di strada con la propria auto oggi pomeriggio a Barzio. L'incidente è avvenuto alle 15 di martedì 2 febbraio in via Concenedo, all'altezza del civico 20.

Dopo l'allarme, sul posto si sono subito portati i volontari del Soccorso di Introbio con l'ambulanza, i Vigili del Fuoco da Lecco e gli agenti della Polizia locale, ma per l'anziano non c'è stato più nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. Stando alle prime informazioni raccolte, molto probabilmente l'automobilista è stato colto da un malore mentre si trovava alla guida della vettura.