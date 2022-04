Incidente a Cassago: giovane investita ed elitrasportata in ospedale

Grave incidente stradale a Cassago Brianza nel tardo pomeriggio di lunedì. Intorno alle 16.30 una ragazza di 22 anni è stata investita da un veicolo in Piazza Giovanni XXIII.

Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio, l'automedica e l'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como.

Le condizioni della giovane sono parse subito serie: nell'incidente ha riportato la frattura di una gamba, il trasporto per via aerea all'ospedale comasco è avvenuto in codice rosso. I rilievi del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Merate.